СМИ: свыше тысячи террористов "Джебхат ан-Нусры" выведены из Ливана

БЕЙРУТ, 3 августа. /ТАСС/. Вывод террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка) завершился в среду из горного района Эрсаль на ливано-сирийской границе. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, 1116 боевиков вместе со своими родственниками (всего 7,8 тыс. человек) эвакуированы на автобусах в населенный пункт Флита на сирийской территории, откуда они направятся в провинцию Идлиб, находящуюся под контролем бандформирований.

В течение ближайших 48 часов начнется вывод из Эрсаля вооруженных оппозиционеров из бригады "Сарая ахль аш-Шам". Вместе со своими семьями (всего около 3 тыс. человек) они переместятся в район Западный Калямун на территории Сирии. Между этими боевиками и сирийскими властями заключено соглашение о локальном примирении.

Отрядам шиитской милиции "Хезболлах", сражающимся на стороне сирийской армии, в ходе проведенной операции 21-26 июля удалось освободить от бандформирований 95% удерживаемой ими территории в пограничной местности. 27 июля боевики согласились на прекращения огня и приняли условия капитуляции.

На протяжении шести лет бандформирования использовали горные ущелья в Эрсале и Флите для переброски в Сирию оружия и наемников.