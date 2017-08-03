NBC: Трамп хочет заменить командующего силами США в Афганистане

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НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп крайне недоволен отсутствием прогресса в войне в Афганистане и возлагает ответственность за это на командующего дислоцированным в этой стране американским воинским контингентом генерала Джона Николсона. Глава государства уже поднял вопрос о замене Николсона, сообщила в среду телекомпания NBC.
По ее данным, Трамп неоднократно высказывался за освобождение генерала от исполнения обязанностей командующего контингентом США в Афганистане на совещании 19 июля с министром обороны Джеймсом Мэттисом и председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Джозефом Данфордом. Как уточняет NBC, совещание длилось около двух часов.
Сам Трамп пока не встречался с командующим силами США в Афганистане, уточнила телекомпания. Пока вопрос о его увольнении не решен.
В Афганистане в настоящее время находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.
Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, Белый дом разрешил министерству обороны США направить в Афганистан без согласования подкрепление в составе не более 3,9 тыс. человек.