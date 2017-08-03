Welt: в Ираке обнаружили данные о находящихся в Европе террористах ИГ

Тренер "Халла" Слуцкий сравнил себя с ГагаринымСпорт 3 августа, 10:27
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с московским "Динамо" 3 сентябряСпорт 3 августа, 10:23
"Рак — это мой дружок". Онкобольная девушка о том, почему она благодарна опухолиОбщество 3 августа, 10:22
Цифровые открытки и 24-метровый триколор украсят Москву ко Дню Государственного флагаМосква 3 августа, 10:16
Загрузка газопровода OPAL начала расти после снятия судебных ограниченийЭкономика и бизнес 3 августа, 10:14
Жуков: во второй части дорожной карты WADA нет ничего нового, требования выполняютсяСпорт 3 августа, 10:07
По следам Пенса: что вице-президент США пообещал Эстонии, Грузии и ЧерногорииМеждународная панорама 3 августа, 10:00
Министр: екатеринбургские бассейны оказались не готовы к проведению Кубка ПоповаСпорт 3 августа, 9:55
Мобильные ДК и библиотеки-коворкинги: как в регионах развивают культурную инфраструктуруКультура 3 августа, 9:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Список из 173 членов террористической организации "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), готовых исполнить теракты в странах Европы, был обнаружен в Ираке. О том, что среди них есть несколько граждан ЕС, сообщает в среду немецкая газета Die Welt.
По информации издания, помимо имен в списке присутствуют фотографии исламистов и данные о том, откуда они родом. Именно они рассматриваются в качестве потенциальных исполнителей терактов от имени ИГ.
Большинство перечисленных в списке (132 человека) - выходцы из Ирака. Также в нем числятся граждане Туниса, Марокко, Иордании, Таджикистана и Саудовской Аравии. При этом шесть возможных смертников - родом из Бельгии, Нидерландов, Франции и Германии.
Иракский спецназ обнаружил данные в тайнике террористов во время битвы за Мосул. Разведка США проанализировала полученные данные, они были отправлены полицейским управлениям европейских стран с целью обеспечения мер безопасности в связи с возможным въездом в Европу указанных лиц.