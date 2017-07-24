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СМИ: в Ираке ликвидировали одного из вероятных преемников главаря ИГ

Международная панорама
24 июля, 18:17 UTC+3 ТАСС

По информации телеканала "Аль-Арабия", Ийяд аль-Обайди был уничтожен в результате удара ВВС коалиции во главе с США к западу от Мосула

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ТАСС, 24 июля. Один из вероятных преемников главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади боевик Ийяд аль-Обайди ликвидирован в Ираке. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, Ийяд аль-Обайди - один из ближайших помощников аль-Багдади, которого арабские СМИ прочили на место лидера ИГ в случае его гибели, уничтожен в результате удара ВВС коалиция во главе с США к западу от Мосула. Детали операции неизвестны. Командование альянса пока не комментирует эти сведения.

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Ранее арабские СМИ сообщали, что в случае подтверждения гибели аль-Багдади, на его место могут претендовать два бывших офицера армии экс-президента Ирака Саддама Хусейна: Ийяд аль-Обайди и Айяд аль-Джумайли, занимавшие высокие посты в террористической иерархии.

Телеканал "Ас-Сумария" 11 июля сообщил со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава, что боевики ИГ объявили о гибели своего главаря аль-Багдади.

В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ аль-Багдади и 300 боевиков. После этого представители администрации США и американских военных неоднократно заявляли, что не могут подтвердить данные о гибели главаря ИГ. Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу предположил, что аль-Багдади до сих пор жив, несмотря на сообщения о его ликвидации.

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