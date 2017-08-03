Захарченко: в ДНР будут считать поставки Украине оружия из США попыткой сорвать "Минск"

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Поставки на Украину американского вооружения будут расценены в Донецкой народной республике (ДНР) как попытка сорвать переговоры по мирному урегулированию в Донбассе в минском и нормандском форматах.

Об этом заявил в четверг глава ДНР Александр Захарченко.

"Попытки поставок вооружения США Украине уже были предприняты. Еще в 2015 году нами было захвачено в аэропорту американское вооружение. Любая поставка оружия Америкой Украине будет расцениваться как попытка сорвать "Минск" и переговоры "нормандской четверки", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Ранее Конгресс США заложил в оборонном бюджете на 2018 финансовый год средства на поставки Киеву оружия. Однако, согласно заявлениям официальных лиц, Вашингтон пока ограничивается нелетальной помощью, в том числе, радиостанциями, противоартиллерийскими радарами, бронемашинами и т.д.

Как сообщила в понедельник The Wall Street Journal, Министерство обороны США и Госдепартамент подготовили план, предполагающий поставки украинским властям противотанковых ракетных комплексов и, возможно, средств ПВО, Белый дом его еще не одобрил.