Что привнесет во внешнюю политику Японии новый глава МИД

Всего пять членов правительства Японии сохранили свои посты во время перестановок в правительстве, благодаря которым премьер-министр Синдзо Абэ надеется спасти рейтинг кабмина, стремительно упавший за последние месяцы.

Пост главы МИД покинул "тяжеловес" с незапятнанной репутацией Фумио Кисида, перешедший на ключевую позицию председателя политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Место Кисиды занял Таро Коно. По всей видимости, это решение Абэ связано исключительно с внутриполитической ситуацией в Японии и личным пожеланием Кисиды занять одну из руководящих позиций в ЛДП, чтобы укрепить свое влияние в партии и в перспективе побороться за должность председателя. Ведь ранее Кисида неоднократно заявлял о своих амбициях на премьерский пост.

Таро Коно известен благодаря его отцу Ёхэю Коно - бывшему главе МИД Японии, генсеку кабмина и председателю ЛДП, тем не менее не ставшему премьером. Сам же новоиспеченный министр иностранных дел был главой ведомства по делам административной реформы и председателем комиссии по делам общественной безопасности.

Связи с США и отношение к РФ

Руководитель японской дипломатии в 1985 году закончил Джорджтаунский университет и имеет довольно тесные связи с США. Как рассказал на прошедшей в четверг пресс-конференции Абэ, за свою жизнь Коно много раз посещал США и другие страны, по всему миру за границей у него много друзей. Это, как считают наблюдатели, может помочь министру в выстраивании двусторонних отношений, в первую очередь с США.

Однако, по словам экспертов, едва ли можно вспомнить страницы из его биографии, связанные с Россией. "Насколько я знаю, господин Коно имеет богатый опыт работы в различных областях, но сейчас я не могу припомнить, чтобы у него были какие-нибудь особые связи с Россией", - сказал в беседе с корреспондент ТАСС эксперт Японского института международных проблем Хиронори Фусита. По его мнению, с приходом нового министра иностранных дел больших изменений на российском направлении в японской внешней политике ожидать не стоит.

"Я полагаю, что в дальнейшем политика на российском направлении будет продолжаться, как и раньше, в соответствии с позицией премьер-министра Синдзо Абэ", - добавил Фусита. Ранее эксперт отмечал, что изменения могут произойти скорее при смене администрации, а не из-за внутриполитических проблем действующего правительства Абэ.

На своем личном сайте Коно периодически высказывает позицию по каким-либо вопросам, в том числе касающимся внешней политики. В преддверии визита президента РФ Владимира Путина в декабре прошлого года Коно отметил, что "эта поездка может стать крупной вехой" в отношениях двух стран.

В 2006 году Коно совершил визит в Москву, где принял участие в российско-японском форуме. По его итогам он написал, что "территориальный вопрос препятствует развитию отношений между Японией и РФ". Описывая структуру взаимодействия двух государств, Коно отмечал, что для Японии большое значение имеет доступ к российским природным ресурсам, в то время как Россию интересуют японские технологии.

Он также высказывал мнение, что развитие японско-российских отношений отвечает национальным интересам Японии, а с геополитической точки зрения еще и выгодно для двустороннего взаимодействия Китая с РФ и Китая с Японией. Коно также обращал внимание на тот факт, что экономическое взаимодействие Токио и Москвы развивается, несмотря на территориальные разногласия. Ничего кардинального нового в этих словах с учетом позиции Токио нет.

На корейском направлении

Что касается другого насущного вопроса во внешней политике - ракетно-ядерной программы КНДР, - экспертное сообщество не видит в назначении Коно признаков грядущих изменений, поскольку оно является продолжение внешнеполитического курса администрации Абэ. "С точки зрения его политической позиции, он [Коно] реалист в американском русле, а не "ястреб" или "голубь" в японском русле. И по вопросу Северной Кореи, вероятно, ему хватает гибкости он не охвачен идеологией и аргументами японских "ястребов" или "голубей", - сказал ТАСС японский политолог, эксперт Sasakawa Peace Foundation Цунэо Ватанабэ.

Сам премьер является "ястребом", однако включая в работу таких представителей либерального крыла, как теперь уже бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, Абэ соблюдает баланс, говорит политолог. "В этом смысле назначение Коно не является чем-то неестественным", - отметил Ватанабэ.

Вопрос КНДР стал первым, который прокомментировал Коно. "Решительно настроен работать в направлении полного решения проблемы [Северной Кореи]", - заявил он журналистам. По его словам, "защита мира, процветания и безопасности населения - это дипломатия", в этой связи он выразил намерение "работать, чтобы соответствовать [этим требованиям]".

В то же время во внешней политике Коно можно назвать носителем семейной традиции, ведь его отец трижды занимал этот пост. Самым заметным наследием его отца по праву считается историческое заявление 1993 года, в котором он, будучи генеральным секретарем кабинета министров, впервые признал сексуальное насилие японской армии в отношении женщин в годы Второй мировой войны. Это заявление вызвало острую критику в самой Японии.

Однако, как полагает Ватанабэ, Коно "является носителем наследия исторического примирения с Южной Кореей, Китаем и другими странами Азии, заложенного его отцом Ёхэем Коно". Добавить к этому его личные связи в США, в том числе со времен учебы в Джорджтаунском университете, и можно сказать, что у него есть потенциал углубления японской дипломатии, считает эксперт.

Так или иначе, первое испытание на внешнеполитическом направлении нового министра ждет в Маниле, где в ближайшие дни ожидается ряд мероприятий по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита. С точки зрения Токио, встречи на Филиппинах имеют большое значение, поскольку там Япония сможет в очередной раз заявить о своей позиции по ключевым региональным и международным вопросам, в первую очередь по проблеме КНДР, ситуации вокруг Южно-Китайского моря и терроризма.

Корреспонденты ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев