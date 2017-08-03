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СМИ: президента Мавритании обвинили в том, что он подарил остров эмиру Катара

Международная панорама
3 августа, 17:03 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

Противники Мохамеда ульд Абдель Азиза утверждают, что речь идет об одном из самых красивых мавританских островов, который расположен в сотне километров от побережья страны

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РАБАТ, 3 августа. /ТАСС/. Президента Мавритании Мохамеда ульд Абдель Азиза обвинили в том, что он подарил остров эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани. С таким обвинением в адрес главы государства выступил влиятельный мавританский сенатор Мохамед ульд Гадда, сообщает новостной ресурс "360".

По словам сенатора, речь идет об одном из самых красивых мавританских островов, который расположен в сотне километров от побережья. Приводя в качестве доказательств копии документов, Мохамед ульд Гадда заявил, что остров был подарен по личному указанию ульд Абдель Азиза. 

По словам сенатора, своими действиями Мохамед ульд Абдель Азиз грубо нарушил конституцию страны, в соответствии с которой глава государства обязуется быть гарантом ее территориальной целостности.

Ожидается, что оппозиция использует данный эпизод в борьбе с ульд Абдель Азизом, которого обвиняют в узурпации власти и проведении политических репрессий.

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Персоны
Азиз, Мохамед ульд Абдель Тани, Тамим бен Хамад, Аль , шейх
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Катар Мавритания
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