Новый глава МИД Японии заявил о желании встретиться с Лавровым

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Новый глава МИД Японии Таро Коно, назначенный на этот пост в ходе перестановок в правительстве в четверг, хотел бы встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, если будет такая возможность. Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции во внешнеполитическом ведомстве, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности такой встречи, в том числе в Маниле, где пройдут мероприятия по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

"Если представится возможность, я бы хотел встретиться и с Лавровым", - сказал он, не прокомментировав возможные сроки такой встречи. При этом он отметил, что считает необходимым решить проблему заключения мирного договора, "решив вопрос принадлежности четырех островов" (Южных Курил). Таким образом он повторил официальную позицию Токио по этому вопросу.

"Я думаю, что очень важно продвигать вперед японо-российские отношения, поэтому я намерен прилагать усилия в направлении решения проблемы принадлежности четырех островов и заключения мирного договора", - добавил он. Кроме того, Коно рассказал, что сам осознает важность развития двусторонних отношений, поскольку этим вопросом занимались его дед - министр земледелия и лесоводства Японии Итиро Коно, а также отец - бывший глава МИД Ёхэй Коно.

В начале сентября во Владивостоке пройдет третий Восточный экономический форум, в котором примет участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Как ожидается, он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. До этого в августе в Москве намечены консультации на уровне заместителей глав МИД России и Японии, на которых планируется обсудить результаты поездки японской делегации чиновников и бизнесменов на Южные Курилы.