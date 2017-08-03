Глава Эквадора лишил полномочий вице-президента страны

Чемпионат мира по легкой атлетике стартует с 19 россиянами под нейтральным флагомСпорт 4 августа, 0:05
Тупиковое решение: конгресс IAAF продлил отстранение ВФЛАСпорт 3 августа, 23:21
Фурсенко: вопрос ухода Дзюбы из "Зенита" не обсуждаетсяСпорт 3 августа, 23:03
Первая "ракетка" мира Маррей снялся с турнира ATP в Монреале из-за травмыСпорт 3 августа, 23:00
Пять человек обратились за медпомощью после массового ДТП в Ростовской областиПроисшествия 3 августа, 22:57
Фурсенко: "Зениту" нужно забыть поражение от "Бней Иегуды" и думать о "Спартаке"Спорт 3 августа, 22:50
Фурсенко: около 55 тысяч зрителей ожидается на матче "Зенита" и "Спартака"Спорт 3 августа, 22:50
"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 3 августа, 22:39
Госдеп: у РФ и США есть сферы для сотрудничестваМеждународная панорама 3 августа, 22:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 августа. Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ о лишении всех полномочий своего заместителя Хорхе Гласа. Документ был опубликован в среду в Twitter администрации главы государства.
Морено постановил "отменить исполнительный указ №9, подписанный 24 мая 2017 года, опубликованный во втором дополнении официального бюллетеня №16 от 16 июня 2017 года, отозвав таким образом все полномочия, которыми был наделен вице-президент республики".
DECRETO | @Lenin Moreno firma decreto que retira todas las funciones asignadas al Vicepresidente @JorgeGlas https://t.co/Qzu43JZtax pic.twitter.com/OWCRW1QRRF— Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) 3 August 2017
Несмотря на это решение, Глас продолжит занимать пост вице-президента. Согласно законодательству Эквадора, он может быть отправлен в отставку только в результате импичмента, объявленного парламентом.
Ранее в четверг прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование в отношении вице-президента, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Дело связано с возможными нарушениями при подписании контакта на разработку нефтяного месторождения в 2012 году. В тот момент Глас занимал пост министра - координатора стратегических отраслей.
В среду вице-президент опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал действия правительства Морено и обвинил его в потворствовании коррупции.
Морено пришел к власти по итогам прошедшего в апреле второго тура президентских выборов, на которых он выдвигался вместе с Гласом. В администрации его предшественника - экс-президента Рафаэля Корреа - Глас также занимал пост вице-президента.