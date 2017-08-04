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СМИ: Южная Корея, США и Япония договорились усиливать давление на КНДР

Международная панорама
4 августа, 7:44 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 4, августа. /ТАСС

Стороны назвали проводимые КНДР ракетные запуски угрозой миру и вызовом стабильности в регионе Северо-Восточной Азии

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СЕУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Республика Корея (РК), США и Япония будут наращивать давление на Пхеньян в целях сдерживания его военных провокаций. Как сообщило в пятницу международное радио KBS, такая договоренность была достигнута во время состоявшейся 3 августа видеоконференции начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёна, советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера и секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти.

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Стороны назвали проводимые КНДР ракетные запуски угрозой миру и вызовом стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, отмечает радиостанция. По ее данным, они сошлись во мнении о необходимости возвращения Севера к диалогу и содействия в этом всего мирового сообщества.

Представители трех стран также договорились продолжать тесное сотрудничество в деле урегулирования северокорейской ракетно-ядерной проблемы. Чон Ый Ён заявил, что итоговой целью максимального давления на Пхеньян является его привлечение к диалогу.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась после того, как КНДР 4 и 28 июля произвела запуски межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-14". Согласно сообщению агентства ЦТАК, дальность полета последней из них составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным минобороны Японии, по сравнению с запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время пребывания в воздухе увеличилось на 5 минут.

По оценке южнокорейских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Согласно данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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