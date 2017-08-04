При теракте в Афганистане погиб один и ранены трое грузинских миротворцев

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Младший сержант одного из батальонов второй пехотной бригады вооруженных сил Грузии в составе миссии НАТО в Афганистане погиб в результате нападения боевиков на моторизованный патруль около авиационной базы в Баграме. Об этом говорится в обнародованном в пятницу сообщении министерства обороны Грузии.

"В исламской республике Афганистан близ авиационной базы в Баграме во время осуществления моторизированного патрулирования произошло нападение на патруль, вследствие чего погиб один из участников миссии [НАТО в Афганистане] "Решительная поддержка" - младший сержант Мдинари Бебиашвили", - сказано в сообщении.

Министерство сообщает, что погибшему 25 лет. Он служил в ВС Грузии с 2010 года, дважды участвовал в миссии Международных сил по поддержке безопасности в Афганистане (ISAF) - в 2012 и 2014 годах, награжден медалями "За участие в миротворческих операциях".

По данным минобороны Грузии, в результате нападения на патруль около базы в Баграме были ранены еще трое грузинских военнослужащих - участников операции "Решительная поддержка". Ведомство отмечает, что один из раненых - капитан Михаил Гвирджишвили - находится "в стабильно тяжелом состоянии", состояние еще двух раненых - старшего лейтенанта Гиги Хахуташвили и капрала Геги Харшиладзе - "удовлетворительное". "Все трое проходят курс лечения в военном госпитале авиабазы Баграма", - сообщило ведомство.

Министерство обороны выразило глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Миротворцы Грузии в Афганистане

Грузия участвует в миротворческих операциях в Афганистане с ноября 2009 года: в рамках Международных сил по содействию безопасности в Афганистане сперва там было размещено 175 военнослужащих ВС Грузии, с 2010 г. - 925 человек, с осени 2012 до конца 2014 года - 1 500 человек. С 2015 года по сегодняшний день в Афганистане в рамках международной операции "Решительная поддержка" несут службу 870 военнослужащих ВС Грузии. За последние 7,5 лет в Афганистане погибло более 30 и ранено 120 грузинских миротворцев.

30 июня министр обороны Леван Изория заявил, что "Грузия продолжит участие в международной миссии в Афганистане с тем же количеством военнослужащих-миротворцев, что и сейчас - 870 военнослужащих, чтобы вместе с партнерами обеспечивать безопасность на международном уровне". Он отметил, что "участие Грузии в обеспечении глобальной безопасности означает обеспечение безопасности и собственной страны".