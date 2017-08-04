Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Киева арестовал выставочный центр с вертолетной площадкой Януковича

Международная панорама
4 августа, 12:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, августа. /ТАСС

Арестованный объект был построен в преддверии Евро-2012. Экс-президента Украины неоднократно обвиняли в том, что здание было построено незаконно

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева арестовал конгрессно-выставочный центр "Парковый" в центре украинской столицы, известный как "вертолетная площадка" экс-президента Виктора Януковича. Об этом в пятницу сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Апелляционный суд Киева по представлению генпрокуратуры вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га, а также расположенные на этих участках объекты недвижимости так называемой вертолетной площадки Януковича, владельцем которого является "Амадеус Ко", - написал он в Facebook. Данное имущество передано на ответственное хранение государственному предприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

Смотрите также

Янукович в 2014 году просил европейских министров вмешаться в ситуацию в Киеве

Суд Киева признал незаконным передачу резиденции "Межигорье" в собственность Януковича

Украинский суд арестовал имущество Януковича в резиденции "Межигорье"

Киевский суд арестовал ретро-автомобили Януковича

Арестованный объект был построен при президенте Викторе Януковиче в преддверии Евро-2012 на улице Парковая дорога в Печерском районе Киева, на крыше здание была оборудована вертолетная площадка. В настоящее время трехэтажное строение является конгрессно-выставочным центром, специализирующимся на предоставлении площадей в аренду для проведения мероприятий различного формата: выставки, конференции, конгрессы, круглые столы, форумы, презентации, семинары, концерты и частные мероприятия. Януковича неоднократно обвиняли в том, что здание было построено незаконно.

В марте 2014 года генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту завладения госимуществом (комплексом зданий дома отдыха "Межигорье" и земельными участками, на которых он расположен). Обвинение настаивает, что Янукович и его окружение незаконно завладели государственным имуществом в комплексе "Пуща-Водица" и "Межигорье" на общую сумму более 540 млн гривен ($20 млн).

2 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконными сделки о передаче резиденции "Межигорье" в собственность Януковича. Как сообщил генпрокурор, следующим шагом будет судебное решение о привлечении к ответственности Януковича, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого и других бывших украинских чиновников за заключение данных сделок.

"Межигорье" - бывшая загородная резиденция экс-президента Виктора Януковича. C 1935 по 2007 годы "Межигорье" находилось в государственной собственности. На территории комплекса площадью 140 га расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт, охотничьи угодья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура начала проверку по факту подтопления шахты "Мир" в Якутии
2
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов
3
Стали известны возможные соперники "Краснодара" и "Зенита" по раунду плей-офф Лиги Европы
4
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
6
Минобороны Украины: военные НАТО пройдут маршем по Крещатику
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама