Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Янукович в 2014 году просил европейских министров вмешаться в ситуацию в Киеве

Международная панорама
1 августа, 21:12 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Отсутствие реакции европейских представителей отразилось на ситуации в стране, заявил адвокат экс-президента

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович 22 февраля 2014 года после подписания соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса в стране обращался к европейским министрам с просьбой оказать помощь в его реализации.

Соответствующую информацию подтвердил во вторник адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Смотрите также

Защита Януковича заявила об исчезновении соглашения об урегулировании кризиса на Украине

Апелляционный суд Киева обязал рассмотреть дело о покушениях на Януковича в 2014 году

Янукович в течение месяца подаст жалобу в ЕСПЧ против Украины

Соглашение об урегулировании кризиса на Украине было подписано 21 февраля 2014 года Януковичем с представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком при посредничестве главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, руководителя Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

"Виктор Янукович 22 февраля обращался ко всем без исключения гарантам подписанного Соглашения об урегулировании кризиса на Украине, - сказал Сердюк в эфире телеканала "112 Украина". - В частности, он обращался к представителю Французской республики Эрику Фурнье, к Франку-Вальтеру Штайнмайеру, и было направлено аналогичное письмо Радославу Сикорскому".

Сердюк подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны европейских представителей явно отразилось на ситуации в стране. "Если бы эти письма были рассмотрены и по ним представители стран-гарантов отреагировали, мы бы не имели того, что имеем сейчас", - добавил он.

В понедельник,31 июля, Сердюк сообщил об исчезновении оригинала соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса на Украине из администрации президента. Он также не исключил его умышленного уничтожения. Защита экс-президента Януковича также готовит запросы в МИД Германии, Франции и Польши с просьбой предоставить оригинал документа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сикорский, Радослав Штайнмайер, Франк-Вальтер Янукович, Виктор Викторович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
2
Посольство США вывезло все имущество с дачи в Серебряном Бору и склада
3
Тиллерсон: отношения России и США находятся под угрозой дальнейшего ухудшения
4
Янукович в 2014 году просил европейских министров вмешаться в ситуацию в Киеве
5
Истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой
6
Белый дом: Трамп пока не подписал закон о санкциях против РФ
7
МО России подтвердило сопровождение российских самолетов над Балтикой истребителем НАТО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама