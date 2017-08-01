Янукович в 2014 году просил европейских министров вмешаться в ситуацию в Киеве

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Янукович в 2014 году просил европейских министров вмешаться в ситуацию в КиевеМеждународная панорама 1 августа, 21:12
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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович 22 февраля 2014 года после подписания соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса в стране обращался к европейским министрам с просьбой оказать помощь в его реализации.
Соответствующую информацию подтвердил во вторник адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.
Соглашение об урегулировании кризиса на Украине было подписано 21 февраля 2014 года Януковичем с представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком при посредничестве главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, руководителя Департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
"Виктор Янукович 22 февраля обращался ко всем без исключения гарантам подписанного Соглашения об урегулировании кризиса на Украине, - сказал Сердюк в эфире телеканала "112 Украина". - В частности, он обращался к представителю Французской республики Эрику Фурнье, к Франку-Вальтеру Штайнмайеру, и было направлено аналогичное письмо Радославу Сикорскому".
Сердюк подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны европейских представителей явно отразилось на ситуации в стране. "Если бы эти письма были рассмотрены и по ним представители стран-гарантов отреагировали, мы бы не имели того, что имеем сейчас", - добавил он.
В понедельник,31 июля, Сердюк сообщил об исчезновении оригинала соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса на Украине из администрации президента. Он также не исключил его умышленного уничтожения. Защита экс-президента Януковича также готовит запросы в МИД Германии, Франции и Польши с просьбой предоставить оригинал документа.