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Защита Януковича заявила об исчезновении соглашения об урегулировании кризиса на Украине

Международная панорама
31 июля, 14:49 UTC+3 КИЕВ 31, июля. /ТАСС

Защита экс-президента не исключила умышленного уничтожения соглашения

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КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Оригинал соглашения с оппозицией об урегулировании кризиса на Украине 2014 года исчез из администрации украинского президента. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба адвокатского объединения "Авер Лекс", представляющего интересы Виктора Януковича. Защита экс-президента не исключила умышленного уничтожения соглашения.

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"Мы получили информацию об исчезновении оригинала соглашения об урегулировании кризиса на Украине 2014 года и не исключаем его умышленного уничтожения", - процитировала пресс-служба адвоката Януковича Виталия Сердюка. По его словам, адвокаты получили ответ из администрации президента Украины, что такого документа там нет.

Речь идет о соглашении об урегулировании кризиса на Украине, которое было подписано 21 февраля 2014 года президентом Украины Виктором Януковичем, представителями украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком, а также министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, руководителем Департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эриком Фурнье и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

Защита не исключает, что "оригинал документа был умышленно уничтожен лицами, которые не заинтересованы в раскрытии сути событий 2014 года, как уничтожались доказательства расстрелов на Майдане".

"Это соглашение - одно из основных доказательств во всех делах Виктора Януковича ", - отмечает Сердюк, добавив также, что оно является "точкой отсчета катастрофических событий и трагедии на Украине, которые произошли в 2014 году и продолжаются сейчас".

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