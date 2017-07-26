Апелляционный суд Киева обязал рассмотреть дело о покушениях на Януковича в 2014 году

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева обязал Печерский суд рассмотреть дело о покушениях на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Защита подала в правоохранительные органы Украины заявление о покушении на жизнь Януковича еще в январе 2015 года. Спустя несколько месяцев было возбуждено уголовное дело. Однако, как тогда утверждал защитник экс-президента Виталий Сердюк, "активных следственных действий по этому производству не предпринимается".

В связи с этим адвокаты обратились с жалобой в Печерский суд, однако тот отказался ее рассматривать. Позже защита подала апелляцию на данный факт.

"Апелляцию защиты Януковича суд удовлетворил", - сообщил телеканал "112 Украина".

Теперь Печерский суд обязан вновь вернуться к рассмотрению дела о покушении на Януковича.