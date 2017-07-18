Совет правосудия не стал рассматривать заявление о давлении на судью по делу Януковича

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КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Высший совет правосудия (ВСП) не стал рассматривать заявление об осуществлении давления на председательствующего судью Оболонского районного суда Киева Владислава Девятко по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича. Адвокаты бывшего главы государства утверждали, что давление на судью осуществляется со стороны Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
"Высший совет правосудия решил оставить без рассмотрения сообщение главы Оболонского районного суда Киева Девятко Владислава Владимировича относительно заявления адвоката адвокатского объединения "Авер Лекс" [Виталия] Сердюка об осуществлении давления на судей Оболонского райсуда", - процитировало издание "Украинская правда" заявление председателя ВСП Игоря Бенедисюка.
Он пояснил, что Девятко не предоставил никакой новой информации, лишь изложив позицию защиты Януковича о давлении ГПУ на суд.
Сердюк 29 мая зачитал заявление, в котором привел ряд высказываний не только генпрокурора Украины Юрия Луценко, его пресс-секретаря Ларисы Сарган, но и главного военного прокурора Анатолия Матиоса и министра внутренних дел Арсена Авакова, которые, по мнению защиты, можно рассматривать как попытку оказать давление на суд. Девятко тогда заявил, что намерен просить Высший совет правосудия отреагировать на возможное давление на судей.