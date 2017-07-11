Адвокат: генпрокуратура Украины признала необходимость расследовать факт госпереворота

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала проверку действий чиновников в рамках заявления экс-президента Виктора Януковича о совершении государственного переворота в стране в 2014 году. Об этом во вторник сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Генеральная прокуратура признала необходимым расследовать государственный переворот 2014 года и уже начала проверку действий чиновников, которые, по заявлению нашего клиента, причастны к его совершению, в рамках уголовного дела от 16 февраля 2014 года относительно убийства и покушений на убийства сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в феврале 2014 года", - цитирует Сердюка пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex, партнером которого он является.

О передаче заявления Януковича о возбуждении уголовного дела в связи с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года защита экс-президента сообщила 6 июля, уточнив, что передача документа состоялась еще 20 июня. Как отметил тогда Сердюк, в иске речь идет о насильственной смене власти, а также о ее последствиях. В его рамках, по словам адвоката, должны будут допрашиваться все чиновники, которые не пожелали прийти на допросы.

В ответ генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что ГПУ зарегистрирует уголовное дело о государственном перевороте на основании заявления Януковича, "изучит и примет законно обоснованное решение".