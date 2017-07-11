Заявление Януковича о госперевороте не будут рассматривать в рамках отдельного дела

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КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) не будет рассматривать заявление бывшего президента страны Виктора Януковича о государственном перевороте в рамках отдельного уголовного дела. Об этом во вторник сообщил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Заявление приобщено к делу об убийствах правоохранителей во время "майдана" и в дело по преступлениям против активистов "майдана" относительно других неустановленных лиц", - приводит его слова украинское агентство УНН.
Горбатюк уточнил, что департамент специальных расследований ГПУ не открывал отдельное уголовное дело по заявлению Януковича.
Ранее во вторник адвокат экс-президента Виталий Сердюк сообщил, что Генпрокуратура начала проверку действий чиновников в рамках заявления бывшего главы Украины о совершении государственного переворота в стране в 2014 году.
О передаче заявления Януковича для заведения уголовного дела в связи с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года его защита сообщила 6 июля, уточнив, что документы были переданы еще 20 июня. Как отметил тогда Сердюк, в иске речь идет о насильственной смене власти, а также о ее последствиях. В его рамках, по словам адвоката, должны будут допрашиваться все чиновники, которые не пожелали прийти на допросы.
В ответ генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что ГПУ зарегистрирует уголовное дело о государственном перевороте на основании заявления Януковича, "изучит и примет законно обоснованное решение".