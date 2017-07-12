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Назначенный Януковичу госзащитник заявил о необходимости общения с экс-президентом

Международная панорама
12 июля, 10:28 дата обновления: 12 июля, 11:04 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

Виталий Мешечек был назначен в качестве госзащитника бывшему украинскому лидеру для представления его интересов в суде по делу о госизмене, так как экс-президент отказался участвовать в процессе

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Новый адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек заявил о необходимости установления контакта со своим подзащитным в рамках дела о государственной измене бывшего главы украинского государства. Об этом в среду он заявил журналистам перед заседанием Оболонского районного суда украинской столицы.

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Ранее Януковичу был предоставлен государственный адвокат для защиты его в суде по делу о государственной измене, так как экс-президент отказался от участия судебном процессе. 

"Необходимо установить контакт с моим подзащитным", - сказал адвокат.

Журналисты задали Мешечеку вопросы о его связях с генпрокурором Юрием Луценко, который якобы причастен к его назначению на это дело.

"Я не знаком с генеральным прокурором и никогда с ним не общался", - сказал он.

Рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела по обвинению Виктора Януковича в госизмене 3 августа в связи с запросом нового адвоката дать ему время для изучение материалов дела, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Объявляется перерыв до 10:00 3 августа", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Адвокат просил предоставить ему не менее месяца, так как в деле 21 том по 250 страниц каждый (материалы стороны обвинения, а также прежних адвокатов). Представитель прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что его ведомство подало 19 томов.

Новый государственный защитник Януковича во время перерыва в суде заявил о необходимости участия экс-президента в судебном рассмотрении дела по обвинению его в госизмене в режиме видеоконференции.

"Янукович имеет право принимать участие в заседании в режиме видеоконференции, его никто не должен лишать возможности задавать вопросы свидетелям, экспертам и другим участникам процесса, а сейчас его в этом ограничивают, как заявляли его предыдущие защитники, и я их в этом полностью поддерживаю", - сказал он.

Мешечек также пообещал, что будет действовать исключительно в интересах Януковича. "Я буду сотрудничать и согласовывать свои действия с ним и предыдущими адвокатами, - сказал он. - У меня еще не было возможности связаться с защитой, но в дальнейшем я намерен это делать". "С Виктором Федоровичем я не виделся, но линия защиты его мне понятна", - добавил адвокат.

В свою очередь военный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что Януковичу была предоставлена возможность участия в судебном заседании по видеосвязи. "Он может поучаствовать в режиме видеосвязи Skype или с помощью специальной программы суда, которая устанавливается на компьютер суда или защитников, - сказал он. - Янукович этими возможностями не воспользовался". Однако адвокаты экс-президента ранее поясняли, что его участие в процессе должно быть организовано в порядке международной правовой помощи путем обращения киевского суда в ростовский суд и Минюст РФ для подтверждения личности Януковича и для того, чтобы доказательства, полученные в ходе его допроса, были допустимым, законными. Но суд отказался организовать участие Януковича в слушаниях в порядке международной правовой помощи.

5 июля экс-президент заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Экс-президент Украины уверен, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".

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Янукович, Виктор Викторович
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