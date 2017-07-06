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Генпрокурор Украины: отказ Януковича от участия в процессе не помешает вынести приговор

Международная панорама
6 июля, 17:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июля. /ТАСС

По словам Юрия Луценко, суд будет продолжаться, так как в стране есть практика предоставления госзащитника, который будет предоставлен в ближайшее время

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Заявление Виктора Януковича об отказе от участия в судебном процессе по обвинению его в государственной измене не станет препятствием для вынесения ему судебного приговора. Об этом заявил в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Заявление Януковича "не помешает суду над ним, так как в стране есть практика предоставления госзащитника, по такой процедуре и пошел суд", сказал Луценко. "Как только обращение суда дойдет до адресата, правовая помощь будет выполняться немедленно, не более чем через день госзащитник будет предоставлен, и суд будет продолжаться", - добавил генпрокурор.

Виктор Янукович в среду заявил о своем решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее предопределен". В четверг его адвокаты передали это заявление в Оболонский суд. Сердюк подчеркнул, что продолжение рассмотрения дела Януковича в суде Киева без его участия является нелегитимным. После этого военный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что суд назначит Януковичу государственного защитника из Центра правовой помощи, а слушания по делу продолжатся 12 июля.

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