Януковичу назначили государственного адвоката на суде по делу о госизмене

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Экс-президенту Украины Виктору Януковичу предоставлен государственный адвокат для защиты его в суде по делу о государственной измене. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в Региональном центре по предоставлению правовой помощи в Киеве.

"Януковича, отказавшегося от защитников по делу о государственной измене, будет бесплатно защищать в Оболонском райсуде Киева адвокат Виталий Мешечек. Его предоставил Региональный центр, исполняя решение суда", - отметили в центре. По данным собеседника, адвокат изучает дело и должен присутствовать на заседании Оболонского суда 12 июля.

5 июля экс-президент заявил о решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".

По информации прокурора Руслана Кравченко, новый адвокат сможет изучить "минимум 2-4 тома" дела в день. Он пояснил при этом позицию Януковича по отказу от адвокатов "стремлением затянуть процесс".