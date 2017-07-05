Янукович: у нынешней власти на Украине нет никакой перспективы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что у нынешних властей страны никакой перспективы не существует, однако сказать, сколько именно им осталось времени, пока трудно.

"Я думаю, что перспективы у этой власти никакой нет, - сказал он на встрече с российскими журналистами в ТАСС. - Но сколько времени [ей осталось] - я не всевидящий, к сожалению, я на этот вопрос не могу ответить. Но я знаю, что сегодня народ этой власти не верит, большинство народа".

Кроме того, по словам Януковича, "есть радикальная часть, которая эту власть ненавидит и не приемлет". "Это в том числе люди с оружием, я это знаю, - добавил он. - Как себя будет вести эта радикальная часть - это непредсказуемо".

В то же время, по мнению экс-президента, "у этой власти есть шанс остановиться, по-хорошему уйти". "Возможно, в этом случае у них есть какое-то будущее, - сказал он. - Но если они будут продолжать творить беззаконие в том же духе, как делают сейчас, то ответы будут очень жесткие, и они их получат. Они открыли этот "ящик Пандоры", мы же будем делать все, чтобы этот процесс начался как можно быстрее, но чтобы этот вопрос решался политическим путем".

Не намерен покидать политику

Янукович заявил, что не намерен уходить из большой политики. "Я никогда не уходил из политики. Я в ней был, есть и буду", - сказал он.

Экс-президент пояснил, что считает своей главной политической целью остановить войну на Украине, восстановить мир и территориальную целостность страны.

Отвечая в этой связи на вопросы о своей позиции в отношении ситуации на юго-востоке Украины, он заявил, что "Донбасс должен остаться как автономный район в составе Украины, как и записано в Минских соглашениях". "И я буду над этим работать", - сказал он.

Кроме того, по его мнению, Украина должна развиваться как внеблоковое государство. "Это вопрос безопасности всего европейского континента", - подчеркнул он. Также необходимо восстановить отношения с Россией во имя будущих поколений, указал экс-президент. "Я всегда проводил проукраинскую политику, но и с Россией я строил добрососедские, партнерские и даже дружеские отношения, как должны жить между собой соседи. Надо, наконец, исправить то, что произошло, и я буду принимать в этом участие", - заключил экс-президент.

Отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее Крыма, он заявил, что хотел бы видеть полуостров вновь в составе Украины. "Но это зависит от самого региона и его жителей. Это [воссоединение с Россией] было их решением, они защищали себя и свои семьи. Я видел их огромную тревогу, они боялись, что "майдан" придет на территорию Крыма", - сказал он.

Решение крымчан, по мнению Януковича, было предсказуемым, оно стало ответом на действия радикалов. "Это больной вопрос, но ответ на него даст только время", - заключил он.

Ответственность судей

Янукович намерен добиваться ответственности судей Оболонского суда Киева за нарушение его прав на участие в процессе по обвинению в госизмене.

"Я сегодня сделал заявление о том, что завтра на Украине состоится очередное заседание Оболонского районного суда, которое открывает процесс практики заочного осуждения, - заявил он. - Это стало возможным благодаря тому, что лично господин [Петр] Порошенко (президент Украины - прим. ТАСС) дал указание подготовить необходимые законопроекты для применения этой процедуры ко мне лично. Фактически это такой штучный закон, и эта практика в мире осуждена - принятие закона под конкретных людей. И это нарушение моих прав".

"Мы будем подавать соответствующее заявление на судей Оболонского суда, - сказал Янукович. - Как будут квалифицированы их действия следствием, покажет время".

Янукович заявил, что не признает Оболонский суд и считает его незаконным. "Более того, я считаю преступными действиями той судейской коллегии, которая сейчас заседает в Оболонском суде", - сказал он.

"Именно поэтому я отозвал своих адвокатов, дал им все необходимые полномочия, чтобы заявить завтра в суде о моем выходе из процесса", - указал он. Соглашение с оппозицией в 2014 году Бывший президент Украины намерен обратиться в различные органы для привлечения к ответственности гарантов соглашения с оппозицией об урегулировании ситуации в стране, заключенного в феврале 2014 года. "Мы начали сейчас процесс обращения в различные органы, которые подняли бы уровень ответственности этих стран [Польша, Германия, Франция] и конкретных руководителей, которые принимали в тот период участие в подписании этого соглашения [с оппозицией]", - сказал он. "Политический уровень ответственности есть, я об этом говорил много раз, а что касается юридической ответственности, и другой, в том числе материальной, потому что стране был нанесен огромный ущерб, то мы начинаем этот процесс сейчас, и уровень этой ответственности будет определен в ближайшее время", - сказал Янукович. Он добавил, что на направленные в начале этого года обращения к Германии, Франции и США в связи с ситуацией на Украине, остались без ответа. "К сожалению, мы получили ответ только от России. Мы не получили ответ ни от Германии, ни от Франции, ни от США", - сообщил он. В то же время Янукович считает, что еще есть возможность вернуться к выполнению соглашений начала 2014 года, "принять соответствующие решения и действия, чтобы прекратить братоубийственную войну на Украине". "Этого ждет украинский народ", - подчеркнул он. Бывший президент отметил, что эйфория на Украине уже прошла. "Сегодня люди открытым текстом говорят о том, кто их обманул, кто затеял эту кровавую авантюру на Украине", - добавил он. Экс-президент Украины считает, что США должны присоединиться к решению конфликта на востоке Украины. "Я считаю, что они [США] обязаны это сделать, потому что тоже несут свою долю ответственности за то, что произошло на Украине. Президент [Дональд] Трамп будет иметь возможность сделать этот шаг и надавить на своих подопечных [в Киеве], чтобы они выполняли минские соглашения", - заявил Янукович. "Я думаю, что это не за горами и будет осуществлено очень скоро", - добавил бывший президент. 21 февраля 2014 года Виктор Янукович и лидеры оппозиции - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок - подписали соглашение по урегулированию политического кризиса на Украине. Оно предусматривало восстановление конституции 2004 года, прекращение беспорядков, формирование правительства национального единства. Некоторые страны Европы выступали в качестве посредников на переговорах президента и оппозиции. В частности, процесс подписания соглашения засвидетельствовали главы министерств иностранных дел Германии и Польши Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский, а также руководитель департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье. Свобода слова на Украине По словам Януковича, журналистам на Украине трудно работать, учитывая, что в стране отсутствует свобода слова. "Украинские журналисты опасаются подобных встреч со мной на территории России, - сказал он. - Я же не могу приехать на территорию Украины, потому что там есть реальная угроза моей жизни". "Ваши коллеги, к сожалению, находятся в очень небезопасных условиях, - продолжил он. - Слова о свободе слова на Украине остались только на бумаге. На самом деле на Украине преследуется свобода слова, работает цензура, их заставляют освещать то, что выгодно власти. Остальная информация блокируется". Кроме того, добавил Янукович, "есть угрозы в их адрес в связи с участием в подобного рода пресс-конференциях". "Я уверен, что украинские журналисты с удовольствием приехали бы, если бы это зависело от их личного желания. Там много честных людей, которые свою профессию любят и работают с удовольствием. Но не сейчас, когда на Украине убивают журналистов и не могут найти виновных, и это стало уже традицией", - отметил он.