Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат: Янукович поставил точку в процессе о госизмене

Международная панорама
5 июля, 22:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

По словам адвоката экс-президента Украины, "легитимность и результативность данного процесса держалась исключительно на желании Виктора Януковича участвовать в процессе"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Виктор Янукович своим отказом от участия в судебном процессе по обвинению его в государственной измене поставил в нем точку, считая его антиправовым и политическим. Об этом в среду в комментарии корреспонденту ТАСС заявил адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк.

"Виктором Януковичем поставлена точка в данном антиправовом процессе, который превратили в политическое ток-шоу. Количество нарушений, допущенных в данном деле, достигло такого уровня, что любой приговор будет ничтожным", - пояснил решение экс-главы государства Сердюк.

Смотрите также

Суд в Киеве решил заочно судить Януковича

Эксперт: Янукович имеет все шансы доказать в ЕСПЧ несправедливость заочного суда над ним

Адвокат объяснил неявку Януковича в суд угрозой его жизни

Адвокат добавил, что "легитимность и результативность данного процесса держалась исключительно на желании Виктора Януковича участвовать в процессе, установить истину и дать показания". Однако, напомнил он, на последнем судебном заседании в этом ему было отказано путем начала заочной процедуры судебного следствия. "Кроме того, данное решение полностью коррелирует с обещанием Юрия Луценко не допустить участия Виктора Януковича в данном процессе и в допросе свидетелей", - отметил защитник, добавив, что на прошлом судебном заседании в качестве одного из свидетелей был заявлен и Юрий Луценко.

По словам Сердюка, последствием такого шага Януковича станет ускорение передачи материалов дела в Европейский суд по правам человека, так как "количество нарушений, совершенных по делу, является достаточным для выяснения истины о событиях 2013-2014 годов в международных инстанциях".

На судебном заседании в четверг, по словам Сердюка, защитой будет официально подано соответствующее заявление о решении Януковича.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о своем решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
2
Скандальное видео с Трампом стало самым популярным в его Twitter
3
Киев настаивает на возвращении к линии соприкосновения в Донбассе 2014 года
4
Полиция задержала Дадина у здания ФСБ в Москве
5
Выданного Латвией США россиянина заключили в американскую тюрьму
6
Умер автор стихов к песням бит-квартета "Секрет"
7
На Ярославском направлении МЖД поезда ходят с увеличенным интервалом
Темы дня
Реклама