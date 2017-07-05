Адвокат: Янукович поставил точку в процессе о госизмене

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Виктор Янукович своим отказом от участия в судебном процессе по обвинению его в государственной измене поставил в нем точку, считая его антиправовым и политическим. Об этом в среду в комментарии корреспонденту ТАСС заявил адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк.

"Виктором Януковичем поставлена точка в данном антиправовом процессе, который превратили в политическое ток-шоу. Количество нарушений, допущенных в данном деле, достигло такого уровня, что любой приговор будет ничтожным", - пояснил решение экс-главы государства Сердюк.

Адвокат добавил, что "легитимность и результативность данного процесса держалась исключительно на желании Виктора Януковича участвовать в процессе, установить истину и дать показания". Однако, напомнил он, на последнем судебном заседании в этом ему было отказано путем начала заочной процедуры судебного следствия. "Кроме того, данное решение полностью коррелирует с обещанием Юрия Луценко не допустить участия Виктора Януковича в данном процессе и в допросе свидетелей", - отметил защитник, добавив, что на прошлом судебном заседании в качестве одного из свидетелей был заявлен и Юрий Луценко.

По словам Сердюка, последствием такого шага Януковича станет ускорение передачи материалов дела в Европейский суд по правам человека, так как "количество нарушений, совершенных по делу, является достаточным для выяснения истины о событиях 2013-2014 годов в международных инстанциях".

На судебном заседании в четверг, по словам Сердюка, защитой будет официально подано соответствующее заявление о решении Януковича.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о своем решении отказаться от участия в проходящем в Киеве судебном процессе по обвинению его в государственной измене и отозвать своих адвокатов. Он считает, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен".