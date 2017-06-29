Адвокат объяснил неявку Януковича в суд угрозой его жизни

КИЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович в четверг не явился в Оболонский районный суд Киева из-за угрозы его жизни. Об этом сообщил в ходе судебного заседания адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Есть угроза его жизни", - указал адвокат на одну из главных причин неявки Януковича.

Он также сказал, что защита представит суду около 10 ходатайств, в том числе о необходимости вызова в суд в качестве свидетелей примерно 200 человек. "Среди них - представители ныне действующей украинской власти, политики ряда европейских стран", - отметил Сердюк.

Прокуратура настаивает на заочном рассмотрении дела Януковича. По мнению экспертов, действующей власти не выгодно участие экс-президента в судебном процессе, поскольку могут "всплыть компрометирующие факты во время государственного переворота в 2014 году".

Прошлое заседание 26 июня, на котором началось рассмотрение дела бывшего президента по существу, длилось только 30 минут. Председательствующий судья Владислав Девятко тогда перенес заседание суда "из-за неявки обвиняемого".

В то же время Сердюк заявил о необходимости применения международной процедуры допроса экс-президента в соответствии с положениями Европейской конвенции по правам человека. Защита настаивает на участии Януковича, который находится на территории РФ, в судебном процессе в виде видеоконференции по международной процедуре.

В марте Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.