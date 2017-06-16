Защита Януковича заявила о невозможности рассмотрения дела действующей коллегией судей

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заявила в суде, что рассмотрение дела их подзащитного невозможно действующей коллегией судей.

В Оболонском районном суде города Киева началось очередное заседание по делу Януковича, обвиняемого в государственной измене.

"Мы заявляем о невозможности продолжение суда существующей коллегией судей. Об этом подаем соответствующее заявление", - сказал адвокат Виталий Сердюк.

Он пояснил, что в отношении председательствующего судьи Владислава Девятко в Высшем совете правосудия есть две жалобы граждан, которые до сих пор не рассмотрены. Защита обратилась с заявлением о том, чтобы приостановить слушания дела до рассмотрения жалоб.

В ответ председательствующий судья заявил, что ему неизвестно о наличие жалоб, поэтому заседание будет продолжено. Ожидается, что суд примет решение относительно перехода к рассмотрению уголовного дела по существу.

Кроме того, защита вновь подала заявление об организации видеоконференции в суде.

"Мы повторно обращаемся в суд о необходимости вызова Януковича в порядке международной правовой помощи", - сказал он.

В ответ на заявление защиты председательствующий судья Владислав Девятко подчеркнул, что коллегия судей решила не обращаться за международной правовой помощью к Российской Федерации, так как Янукович обвиняется в государственной измене.

На прошлом заседании суда 1 июня защита экс-президента выступала против рассмотрения дела по сути. Как заявил адвокат Виталий Сердюк, обвинительный акт в отношении Януковича был составлен с нарушениями норм уголовно- процессуального кодекса. Кроме того, защита считает, что экс-президент пока не имеет статуса подозреваемого, поскольку ранее ему не был надлежащим образом вручен обвинительный акт. Адвокаты также озвучили свои жалобы на бездействие следователя, в том числе связанные с организацией участия Януковича в процессе с помощью видеоконференции.