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Янукович отдаст Донбассу "мифические миллиарды", если украинское правосудие найдет их

Международная панорама
8 июня, 19:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июня. /ТАСС

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что против экс-главы государства подготовлены обвинения в десятках дел, в том числе связанных с коррупцией

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович готов отдать "мифические миллионы и миллиарды долларов" жителям Донбасса, если украинское правосудие найдет их. Об этом сообщил пресс-секретарь Александра Януковича, сына бывшего главы государства, Юрий Кирасир на своей странице в Facebook.

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"Если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя бывшего президента Виктора Януковича, он готов отдать их на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта", - отметил пресс-секретарь. По его словам, экс- президент "всегда утверждал, что у него нет банковских счетов или иных активов в Швейцарии или в любой другой стране, кроме Украины".

Кирасир назвал "откровенной спекуляцией" регулярные заявления украинских властей о финансовых средствах, якобы принадлежащих Януковичу. "Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции, в которой погряз нынешний режим", - заявил он. При этом пресс-секретарь напомнил, что швейцарская сторона на запрос британской адвокатской конторы "четко указала, что в Швейцарии нет замороженных счетов или активов, которыми владеет Виктор Янукович", а также опубликовал фотокопии этой переписки.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что против экс-главы государства подготовлены обвинения в десятках дел, в том числе связанных с коррупцией. Весной 2014 года украинская сторона сообщила о заморозке в ряде европейских стран банковских счетов Януковича и его ближайшего окружения. В январе 2015 года власти Украины заявили о блокировании в Ощадбанке Государственной службой финансового мониторинга средств в размере $1,42 млрд  на счетах компаний-нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его окружением.

Защита Януковича подала иск в суд, требуя опровергнуть информацию о наличии у экс-президента страны такой суммы. В частности, адвокат Виталий Сердюк пояснил, что на Украине у Януковича есть счета в двух банках на общую сумму, не превышающую $1 млн 200 тысяч .

Сообщалось также о якобы заморозке швейцарских активов экс-президента. В частности, в декабре 2016 года в СМИ была распространена информация о об аресте 70 млн франков ($69,3 млн), принадлежащих Януковичу и его сыну Александру. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) подтвердил заморозку счетов, пояснив, что "блокирование касается господина Януковича и некоторого количества людей из его окружения". В свою очередь британская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP, представляющая интересы семьи Януковича, опровергла наличие у экс-президента счетов в Швейцарии.

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