Янукович выступил против рассмотрения его дела судом присяжных

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, выступил против рассмотрения его дела в Оболонском районном суде Киева судом присяжных.

Об этом заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк на подготовительном заседании суда.

"Я выражаю позицию как своего клиента, так и адвокатов. Защита настаивает на том, чтобы рассмотрение всех вопросов, связанных с этим делом, в том числе и на стадии подготовительного заседания, проводилось судом исключительно в составе трех профессиональных судей без привлечения присяжных", - сказал адвокат.

Говоря о причинах нежелания Януковича привлекать присяжных к судебному процессу, Сердюк заявил, что "около 70% присяжных являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов и могут быть ангажированы действующими руководителями силовых органов для участия в суде".

После длительного прения суд решил продолжить слушания по делу экс-президента 16 июня.