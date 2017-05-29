Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сторона обвинения не намерена вызывать Порошенко на допрос по делу Януковича

Международная панорама
29 мая, 20:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, мая. /ТАСС

Как заявил прокурор Руслан Кравченко, все необходимые свидетели по делу уже допрошены

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Сторона обвинения в деле против экс-президента Украины Виктора Януковича не собирается вызывать на допрос действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам прокурор Руслан Кравченко после заседания Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о госизмене.

Смотрите также

Суд продолжит слушания по делу Януковича о госизмене 16 июня

Янукович выступил против рассмотрения его дела судом присяжных

Адвокаты Януковича просят суд обеспечить явку на заседание генпрокурора Украины

"Со стороны обвинения господина президента вызывать не планирую, процессуальной необходимости для доказательства вины Януковича, мы считаем, нет. Все необходимые свидетели были допрошены: Аваков (глава МВД Арсен Аваков), Турчинов (Александр Турчинов - секретарь Совбеза), Яценюк (Арсений Яценюк - экс-премьер), и другие топовые чиновники", - сказал прокурор.

Кравченко также заявил, что генпрокурор Юрий Луценко имеет право участвовать в рассмотрении дела, однако это не его обязанность. "Как старший группы прокуроров могу заявить, что у нас поддерживают обвинение два профессиональных прокурора, которые в состоянии доказать вину. Относительно участия генпрокурора, необходимости я не вижу, но он имеет право, но это не обязанность, как говорил Сердюк (Виталий Сердюк - адвокат Януковича - прим. ТАСС)", - отметил Кравченко.

Ранее Сердюк сообщил, что генпрокурор Юрий Луценко дал указание своим подчиненным завершить дело Януковича о госизмене до 24 августа - Дня независимости Украины. В то же время в понедельник Кравченко высказал предположение, что судебный процесс будет затянутым. Кроме того, адвокаты Януковича вновь заявили, что намерены добиваться допроса в суде в качестве свидетелей главы украинского государства Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.

В понедельник суд продолжил слушания дела о госизмене. Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение 16 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин и Макрон завершили переговоры, которые длились почти три часа
2
Источник: семь человек погибли и 69 пострадали при урагане в Москве
3
Собянин: прошедший в Москве ураган был беспрецедентным
4
Макрон подверг критике российское агентство Sputnik и телеканал RT
5
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатов
6
Президент Молдавии осудил решение о высылке пяти российских дипломатов
7
Послу РФ в Черногории вручили ноту протеста из-за задержания депутата в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама