Сторона обвинения не намерена вызывать Порошенко на допрос по делу Януковича

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Сторона обвинения в деле против экс-президента Украины Виктора Януковича не собирается вызывать на допрос действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам прокурор Руслан Кравченко после заседания Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о госизмене.

"Со стороны обвинения господина президента вызывать не планирую, процессуальной необходимости для доказательства вины Януковича, мы считаем, нет. Все необходимые свидетели были допрошены: Аваков (глава МВД Арсен Аваков), Турчинов (Александр Турчинов - секретарь Совбеза), Яценюк (Арсений Яценюк - экс-премьер), и другие топовые чиновники", - сказал прокурор.

Кравченко также заявил, что генпрокурор Юрий Луценко имеет право участвовать в рассмотрении дела, однако это не его обязанность. "Как старший группы прокуроров могу заявить, что у нас поддерживают обвинение два профессиональных прокурора, которые в состоянии доказать вину. Относительно участия генпрокурора, необходимости я не вижу, но он имеет право, но это не обязанность, как говорил Сердюк (Виталий Сердюк - адвокат Януковича - прим. ТАСС)", - отметил Кравченко.

Ранее Сердюк сообщил, что генпрокурор Юрий Луценко дал указание своим подчиненным завершить дело Януковича о госизмене до 24 августа - Дня независимости Украины. В то же время в понедельник Кравченко высказал предположение, что судебный процесс будет затянутым. Кроме того, адвокаты Януковича вновь заявили, что намерены добиваться допроса в суде в качестве свидетелей главы украинского государства Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.

В понедельник суд продолжил слушания дела о госизмене. Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение 16 июня.