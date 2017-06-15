Путин: участники переворота на Украине были готовы убить Януковича

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Участники государственного переворота на Украине готовы были убить Виктора Януковича, занимавшего в то время пост главы государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна. Показ третьей части этой четырехсерийной документальной ленты начался в среду на кабельном канале Showtime.

Российский лидер констатировал, что "вооруженные люди захватили резиденцию президента". Путин также отметил, что по кортежу Януковича стреляли. Как отметил президент РФ, вскоре стало очевидно, что если Янукович попадет в руки к участникам переворота, "они его просто убьют".