Суд назначил рассмотрение дела по обвинению Януковича в госизмене по существу на 26 июня

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева назначил судебное рассмотрение дела по существу в отношении экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, на 26 июня. Об этом заявил в пятницу председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд принял решение назначить судебное рассмотрение на основании обвинительного акта в отношении Виктора Януковича", - сказал он. По словам судьи, следующее заседание по существу уголовного дела состоится 26 июня в 10:00 мск.

Ранее в пятницу защита Януковича заявила в суде, что рассмотрение дела невозможно действующей коллегией судей. Как пояснил адвокат Виталий Сердюк, в отношении председательствующего судьи Владислава Девятко в Высшем совете правосудия есть две жалобы граждан, которые до сих пор не рассмотрены. Защита обратилась с заявлением о том, чтобы приостановить слушания дела до рассмотрения жалоб, в ответ судья заявил, что ему неизвестно о наличии жалоб.