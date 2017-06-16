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Суд назначил рассмотрение дела по обвинению Януковича в госизмене по существу на 26 июня

Международная панорама
16 июня, 12:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Суд принял решение назначить судебное рассмотрение на основании обвинительного акта в отношении экс-президента Украины

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КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева назначил судебное рассмотрение дела по существу в отношении экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, на 26 июня. Об этом заявил в пятницу председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд принял решение назначить судебное рассмотрение на основании обвинительного акта в отношении Виктора Януковича", - сказал он. По словам судьи, следующее заседание по существу уголовного дела состоится 26 июня в 10:00 мск.

Ранее в пятницу защита Януковича заявила в суде, что рассмотрение дела невозможно действующей коллегией судей. Как пояснил адвокат Виталий Сердюк, в отношении председательствующего судьи Владислава Девятко в Высшем совете правосудия есть две жалобы граждан, которые до сих пор не рассмотрены. Защита обратилась с заявлением о том, чтобы приостановить слушания дела до рассмотрения жалоб, в ответ судья заявил, что ему неизвестно о наличии жалоб.

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