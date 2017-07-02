Эксперт: Янукович имеет все шансы доказать в ЕСПЧ несправедливость заочного суда над ним

КИЕВ, 2 июля /ТАСС /. Бывший президент Украины Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, имеет все шансы доказать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) несправедливость заочного суда над ним в Киеве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал адвокат, эксперт в области международного права Владимир Лысенко.

"Решение украинского суда о заочном рассмотрении дела против Виктора Януковича - это однозначно нарушение его права на защиту и справедливый суд, - отметил он. - Европейский суд может признать в действиях властей Украины нарушение статьи шесть Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Европейская конвенция предусматривает минимальные гарантии прав обвиняемого, несоблюдение которых при всех обстоятельствах свидетельствует о несправедливости судебного разбирательства. Одним из критериев справедливости суда, как уточнил Лысенко, является возможность обвиняемого непосредственно участвовать в судебном процессе и иметь возможность оспаривать показания свидетелей обвинения. "В деле по обвинению Януковича можно говорить о нарушении пункта d части три статьи шесть Конвенции, когда обвиняемый изъявляет желание участвовать в разбирательстве, что подтверждается его защитой, а суд пренебрегает его правами, ссылаясь на процедурные препятствия, - поясняет правозащитник. - При этом обвиняемый лишен возможности допрашивать свидетелей, как показывающих против него, так и со стороны защиты".

Еще одним основанием для решения ЕСПЧ в пользу Януковича, полагает правозащитник, может быть незаконность формирования состава коллегии судей в его деле. Адвокаты экс-президента ранее заявляли о вмешательстве властей и, в частности, генерального прокурора Юрия Луценко в процедуру автоматического подбора судей, что может быть квалифицировано Европейским судом как нарушение нормы Конвенции "об осуществлении правосудия судом, созданным на основании закона". "Если в рассмотрении дела участвуют судьи, назначенные не по соответствующей процедуре, можно говорить о том, что судебное разбирательство осуществляется судом, созданным не на основании закона, - добавил Лысенко. - Это является нарушением части один статьи шесть Конвенции".

Судить решили заочно

Оболонский районный суд Киева на заседании 29 июня принял решение перейти к процедуре специального заочного рассмотрения дела из-за неявки Януковича в суд. Как пояснил адвокат Виталий Сердюк, Янукович не явился в суд по уважительным причинам из-за угрозы его жизни, но готов принять участие в суде в режиме видеоконференции в порядке международной правовой помощи. По словам адвоката, доказательства, полученные в ходе допроса, будут считаться допустимым и полученными в законном порядке только при условии организации видеоконференции.

Однако суд отказался обеспечить участие Януковича в процессе в порядке международной правовой помощи путем обращения в Ростовский суд и Минюст РФ об организации видеоконференции.

Тогда защита Януковича заявила, что намерена обжаловать решение суда о заочном рассмотрении дела без участия Януковича в ЕСПЧ. По мнению Сердюка, решение суда о заочном рассмотрении дела, на котором настаивала Генпрокуратура, "мотивировано единственной целью - сделать невозможным участие Виктора Януковича в допросе высших должностных лиц нашего государства". При этом украинские эксперты утверждают, что действующей власти не выгодно участие экс-президента в судебном процессе, поскольку могут "всплыть компрометирующие факты во время государственного переворота в 2014 году".

Принят специальный закон

Верховная рада 16 марта приняла специальный закон, позволяющий заочно осудить Виктора Януковича и его соратников. Ранее к этому депутатов парламента призывал президент Украины Петр Порошенко. При этом он подчеркивал важность принятия данного закона, "чтобы именно решением суда Янукович был лишен звания президента, поскольку суд устанавливает вину, а парламент только дает политическую оценку".

Как заявил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, закон закроет возможность для защиты Януковича избежать возможности понести ответственность в открытом украинском суде. Кроме прочего, закон, как утверждал Луценко, сделает "невозможными старания Януковича и его защиты в европейских судах".

Адвокат Януковича тогда высказал мнение, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и будет использован защитой как основное доказательство нарушения Украиной статей шесть и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья шесть Конвенции защищает право на судебное разбирательство, статья 14 запрещает дискриминацию - прим. ТАСС).

Дело Януковича

В марте Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью один ст. 111 ("Государственная измена"), частью пять ст. 27, частью три ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и частью пять ст. 27, частью два 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

В апреле дело Януковича было передано в Оболонский районный суд Киева, а 26 июня было принято решение о переходе к рассмотрению его по существу. На прошлом заседание 29 июня в суде был зачитан обвинительный акт, после чего был объявлен перерыв до 6 июля. На следующем заседании суд намерен приступить к изучению доказательств стороны обвинения, а затем - защиты. По итогам изучения суд намерен определить, какие свидетели от обеих сторон будут принимать участие в процессе.

Ранее генеральный прокурор Украины прогнозировал вынесение приговора Януковичу ко Дню Независимости Украины 24 августа.