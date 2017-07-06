Суд Киева продолжит рассмотрение дела Януковича 12 июля

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене 12 июля. Об этом сообщил в четверг прокурор Руслан Кравченко.
"Оболонский суд решил перенести заседание на 12 июля. Этого времени достаточно, чтобы найти государственного адвоката, который будет предоставлен Януковичу для защиты в суде", - сказал он. По словам прокурора, новый адвокат сможет изучить "минимум два-четыре тома" дела в день.
Как сказал Кравченко, обвинение считает, что позиция Януковича направлена на затягивание процесса.
Ранее в четверг адвокаты Януковича заявили о невозможности осуществления правосудия Оболонским районным судом Киева, где идет процесс над бывшим главой государства. "Мы подали заявление о невозможности правосудия в Оболонском райсуде, которым поставили точку в этом процессе", - заявил адвокат бывшего президента страны Виталий Сердюк.