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Суд Киева продолжит рассмотрение дела Януковича 12 июля

Международная панорама
6 июля, 11:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, июля. /ТАСС

Обвинение считает, что позиция экс-президента Украины направлена на затягивание процесса

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене 12 июля. Об этом сообщил в четверг прокурор Руслан Кравченко.

"Оболонский суд решил перенести заседание на 12 июля. Этого времени достаточно, чтобы найти государственного адвоката, который будет предоставлен Януковичу для защиты в суде", - сказал он. По словам прокурора, новый адвокат сможет изучить "минимум два-четыре тома" дела в день.

Как сказал Кравченко, обвинение считает, что позиция Януковича направлена на затягивание процесса.

Ранее в четверг адвокаты Януковича заявили о невозможности осуществления правосудия Оболонским районным судом Киева, где идет процесс над бывшим главой государства. "Мы подали заявление о невозможности правосудия в Оболонском райсуде, которым поставили точку в этом процессе", - заявил адвокат бывшего президента страны Виталий Сердюк.

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