Минобороны Украины: военные НАТО пройдут маршем по Крещатику

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КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Представители армий стран НАТО пройдут по Крещатику, где 24 августа состоится военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины. Об этом в пятницу сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
"В этом году очень многие наши партнеры изъявили желание участвовать в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться представители вооруженных сил стран альянса", - сказал министр.
По его словам, Киев готов принять участников из всех 29 стран НАТО. Пока только шесть из них подтвердили свое участие. Помимо иностранных гостей, в параде примут участие около 4,5 тыс. украинских военных.
Военная техника, рассказал глава Минобороны, будет представлена на выставке - всего 70 единиц, из них 25 новых образцов, поступивших прямо с оборонных заводов. Посетители также увидят образцы обновленной военной формы, заключил Полторак.