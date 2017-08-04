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ООН сообщила об убийстве 250 человек в ходе этнических чисток в Демократическом Конго

Международная панорама
4 августа, 20:37 UTC+3 ООН ООН 4, августа. /ТАСС

Обнаружены по меньшей мере 80 массовых захоронений

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ООН, 4 августа. /ТАСС/. Около 250 человек, в том числе 30 детей младше восьми лет, были убиты в центральной части Демократической Республики Конго (ДРК) в результате целенаправленных нападений, к которым были причастны силы безопасности и местные власти.

Об этом сообщило в пятницу Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Согласно подготовленному им докладу, информация, собранная в ДРК следователями ООН, говорит о том, что "некоторые из нарушений и надругательств, совершенных в Касаи, могут считаться преступлениями в соответствии с международным правом".

"Команда ООН подтвердила, что с 12 марта по 19 июня 251 человек стал жертвой внесудебных и целенаправленных убийств. Это число включает 62 ребенка, из которых 30 были младше восьми лет. Опрошенные [следователями] люди отметили, что местные силы безопасности и другие официальные лица активно подстрекали, провоцировали и периодически координировали нападения, осуществленные на этнической почве. Миссия ООН обнаружила по меньшей мере 80 массовых захоронений в Касаи", - сообщили в УВКПЧ. По его данным, одна из самых зверских расправ произошла в деревне Синк, где были заживо сожжены около 90 человек, скрывавшихся от насилия в местной больнице.

"Это кровопролитие еще более ужасает, так как мы нашли свидетельства того, что люди все чаще подвергаются нападениям из-за своей этнической принадлежности", - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. По его словам, показания опрошенных ООН очевидцев служат для властей ДРК напоминанием о необходимости принятия немедленных действий по предотвращению насилия и массовых этнических чисток. "Я призываю правительство принять все необходимые меры и выполнить свою основную обязанность по защите людей в регионе Касаи независимо от их этнической принадлежности", - подчеркнул он.

Как заявил в пятницу журналистам в Нью-Йорке официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, всемирная организация регулярно обращается к властям ДРК с требованием положить конец бесчинствам военных. По его словам, миротворцы ООН, размещенные в африканской стране, прекращают работу с армейскими подразделениями, которые причастны к нападениям на мирных жителей.

Столкновения в провинциях Касаи, Восточное Касаи и Ломами начались в августе 2016 года, в них принимают участие правительственные силы и повстанцы, недовольные действиями центральных властей страны. По данным ООН, с августа 2016 года около 1,3 млн жителей региона Касаи стали внутренне перемещенными лицами, около 30 тысяч человек бежали в Анголу.

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