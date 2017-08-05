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Газета Welt подала жалобу в ЕСПЧ на задержание в Турции ее журналиста

Международная панорама
5 августа, 12:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, августа. /ТАСС

Издание считает, что задержание Дениза Юджеля является нарушением права на свободу прессы

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БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Германская газета Welt, которая является работодателем Дениза Юджеля, подала жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге в связи с задержанием журналиста в Турции. Об этом сообщило в субботу издание.

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Издательство WeltN24 GmbH считает, что задержание Юджеля является нарушением права на свободу прессы. "Безосновательное содержание под стражей корреспондента, которое длится уже около полугода, делает невозможным освещение событий на месте", - отмечает газета.

Глава WeltN24 Штефани Каспар подчеркнула, что компания "использует все правовые средства, чтобы защитить право Юджеля и издательства на свободу освещения событий". "Нельзя, не предпринимая никаких действий, согласиться с тем, что журналиста сажают в тюрьму только за то, что он делает свою работу", - добавила Каспар.

В Турции Юджеля обвиняют, в частности, в пропаганде террористической деятельности. Его задержание в значительной мере осложнило отношения между Берлином и Анкарой.

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