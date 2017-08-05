Газета Welt подала жалобу в ЕСПЧ на задержание в Турции ее журналиста

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Германская газета Welt, которая является работодателем Дениза Юджеля, подала жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге в связи с задержанием журналиста в Турции. Об этом сообщило в субботу издание.

Издательство WeltN24 GmbH считает, что задержание Юджеля является нарушением права на свободу прессы. "Безосновательное содержание под стражей корреспондента, которое длится уже около полугода, делает невозможным освещение событий на месте", - отмечает газета.

Глава WeltN24 Штефани Каспар подчеркнула, что компания "использует все правовые средства, чтобы защитить право Юджеля и издательства на свободу освещения событий". "Нельзя, не предпринимая никаких действий, согласиться с тем, что журналиста сажают в тюрьму только за то, что он делает свою работу", - добавила Каспар.

В Турции Юджеля обвиняют, в частности, в пропаганде террористической деятельности. Его задержание в значительной мере осложнило отношения между Берлином и Анкарой.