Военные заблокировали здание Генпрокуратуры Венесуэлы

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военные окружили и заблокировали здание Генеральной прокуратуры в Венесуэле. Об этом на своей странице в Twitter написала генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, осудив эти действия.
"Отвергаю блокаду Генпрокуратуры. Осуждаю этот произвол перед национальным и международным сообществами", - написала она, подкрепив свое сообщение фотографиями с места событий.
Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 August 2017
С апреля в Венесуэле идут акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.