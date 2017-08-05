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Военные заблокировали здание Генпрокуратуры Венесуэлы

Международная панорама
5 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас заявила, что осуждает "этот произвол перед национальным и международным сообществами"

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военные окружили и заблокировали здание Генеральной прокуратуры в Венесуэле. Об этом на своей странице в Twitter написала генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, осудив эти действия.

"Отвергаю блокаду Генпрокуратуры. Осуждаю этот произвол перед национальным и международным сообществами", - написала она, подкрепив свое сообщение фотографиями с места событий.

С апреля в Венесуэле идут акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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