Военные заблокировали здание Генпрокуратуры Венесуэлы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военные окружили и заблокировали здание Генеральной прокуратуры в Венесуэле. Об этом на своей странице в Twitter написала генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, осудив эти действия.

"Отвергаю блокаду Генпрокуратуры. Осуждаю этот произвол перед национальным и международным сообществами", - написала она, подкрепив свое сообщение фотографиями с места событий.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 August 2017

С апреля в Венесуэле идут акции протеста против действий правительства во главе с президентом Николасом Мадуро. За это время были убиты более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали. Порядка 5 тыс. человек были задержаны, из них около 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.