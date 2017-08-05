В Мавритании проходит референдум по внесению поправок в конституцию страны

ТАСС, 5 августа. Референдум по внесению поправок в конституцию страны проходит в субботу в Исламской Республике Мавритания. Они предусматривают упразднение ряда государственных органов, в частности Сената (56-местной верхней палаты парламента).

Изменения в основной закон предложены провластными силами, в том числе командой действующего президента страны 60-летнего Мохамеда ульд Абдель Азиза. Как отмечает агентство France-Presse (AFP), оппозиция считает процедуру волеизъявления "незаконным маскарадом", а действия президента - "диктаторскими и отвратительными". По мнению оппонентов главы государства, он хочет узурпировать власть и создать условия для своего переизбрания на следующий, третий срок в ходе выборов 2019 года.

Принять участие в референдуме имеют право около 1,4 млн жителей Мавритании. Однако накануне наиболее непримиримая часть оппозиции уже выступила за его "активный бойкот". Против предложенных президентской фракцией поправок в конституцию выступает часть сенаторов.

Поправки в основной закон, если они будут поддержаны мавританцами, также повлекут за собой упразднение высшего исламского совета. При этом властями будет сделана ставка на развитие региональных советов.

Еще одним новшеством станет изменение флага Мавритании. Символизирующее ислам зеленое полотнище с горизонтально расположенным на нем полумесяцем и пятиконечной звездой желтого цвета (цвета Сахары) будет дополнено двумя красными линиями в знак признания и памяти "крови мучеников сопротивления", погибших в борьбе против французского колониализма.

Как ожидается, результаты референдума будут обнародованы на следующей неделе.