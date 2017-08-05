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Оппозиция Сирии: договор с РФ о зоне на севере Хомса не относится к другим соглашениям

Международная панорама
5 августа, 17:33 UTC+3 КАИР КАИР 5, августа. /ТАСС

В этой связи лидер движения "Завтра Сирии" приветствовал действия любой стороны, "арабской или международной, которые хотят помочь в деле достижения политического решения сирийского конфликта"

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КАИР, 5 августа. /ТАСС/. Соглашение, достигнутое между сирийской оппозицией и Российской Федерацией о зоне деэскалации на севере сирийского города Хомс, не относится ни к каким другим договорам по урегулированию обстановки в этой стране. Об этом в субботу на пресс-конференции в Каире заявил лидер оппозиционного сирийского движения "Завтра Сирии" ("Эль-Гадд ас-Сурий") Ахмед аль-Джарба.

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"Договоренности, которые состоялись межу оппозицией и Россией в Каире, не относятся ни к одному соглашению, достигнутому либо на региональном, либо на международном уровне", - сказал аль-Джарба. В этой связи он приветствовал действия любой стороны, "арабской или международной, которые хотят помочь в деле достижения политического решения сирийского конфликта".

Лидер "Завтра Сирии" выразил сожаление по поводу практически полного отсутствия арабских стран, за исключением Египта, в процессе разрешения противоречий на сирийской земле. "Египет не поддерживает ни одну из сторон конфликта, ни одно вооруженное формирование оппозиции Сирии, поэтому он мог эффективно сыграть роль посредника при достижении соглашения с Россией", - отметил аль-Джарба. По его словам, "доверие между Египтом и Россией имело для сирийской оппозиции ключевое значение как при выборе места проведения переговоров, так и при заключении самих договоренностей".

Соглашение о зоне деэскалации на севере сирийского города Хомс было подписано в Каире 31 июля при активном участии представителей египетских властей. Как ранее объявило представительство "Завтра Сирии", зона на севере города Хомс "полностью охватывает его северные предместья и включает три основных населенных пункта - Тальбиса, Эр-Растан и Эль-Хула, - а также десятки деревень и сел". Соглашением предусматривается "немедленное прекращение бомбардировок как наземных, так и с воздуха, любых других боевых действий, а также недопустимость продвижения одной стороны в направлении территорий, занятых другой, согласно линии разделения, обозначенных в договоре".

Предполагается также "снятие блокады и открытие основных проходов для доставки гуманитарных грузов, промышленных товаров и передвижения людей". В заявлении оппозиции отмечается, что "первая колонна с гуманитарной помощью должна прийти в зону деэскалации 6 августа".

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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