СМИ: не менее 43 жителей Ракки стали жертвами удара ВВС коалиции во главе с США

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ТАСС, 5 августа. ВВС международной коалиции во главе с США нанесли в субботу удар по жилым кварталам сирийского города Ракка. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на свои источники.
"Самолеты коалиции совершили сегодня бомбардировки жилых кварталов Ракки. В результате авиаударов погибли по меньшей мере 43 и получили ранения еще несколько мирных горожан. Нанесен значимый материальный ущерб", - сообщает агентство, характеризуя атаку как "массовое убийство".
Ранее в субботу стало известно, что 3 августа силы коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов. На здание медицинского учреждения было сброшено более 20 снарядов, что привело к его разрушению.
Кроме того, по данным SANA, в пятницу в Ракке в результате авианалета погибли восемь человек одной семьи (семь детей и женщина). 28 июля жертвами бомбардировки стали свыше 50 мирных жителей в квартале Эн-Нахда, еще около 90 человек получили ранения.
В пятницу штаб коалиции опубликовал доклад, согласно которому с момента начала в августе 2014 года кампании по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) от ударов ВВС коалиции погибли по меньшей мере 624 мирных жителя Ирака и Сирии.
ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии", которые ведут бои с террористами на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате начался 6 июня.