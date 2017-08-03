В Пентагоне заявили, что боевики ИГ вытеснены примерно с половины территории Ракки

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) взяли под контроль почти половину территории Ракки (520 км от Дамаска). Об этом на брифинге в четверг заявил полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Около 45% территории Ракки находится под контролем СДС, - отметил Диллон. - Идут ожесточенные бои с фанатично настроенными боевиками "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и наемниками-террористами, которые широко используют мины-ловушки и самодельные взрывные устройства".

По информации полковника, формирования СДС ведут наступление на позиции боевиков ИГ с трех сторон - с востока, запада и юга. "По последним данным, расстояние между подразделениями, наступающими с запада и востока, составляло около 250 м, - заявил американский военный. - В самое ближайшее время наступающие формирования соединятся".

При этом, по его словам, "боевики ИГ ведут беспорядочный обстрел гражданского населения, пытающегося покинуть Ракку".

На замечание одного из журналистов о том, что на прошлой неделе на брифинге также говорилось о том, что от боевиков ИГ освобождено 45% территории Ракки, полковник Диллон ответил, что "сейчас, возможно, это уже 46% территории".