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В Пентагоне заявили, что боевики ИГ вытеснены примерно с половины территории Ракки

Международная панорама
3 августа, 20:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, августа. /ТАСС

По словам официального представителя штаба операции "Непоколебимая решимость" Райана Диллона, под контролем СДС находится около 45% территории города

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ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) взяли под контроль почти половину территории Ракки (520 км от Дамаска). Об этом на брифинге в четверг заявил полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

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"Около 45% территории Ракки находится под контролем СДС, - отметил Диллон. - Идут ожесточенные бои с фанатично настроенными боевиками "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) и наемниками-террористами, которые широко используют мины-ловушки и самодельные взрывные устройства".

По информации полковника, формирования СДС ведут наступление на позиции боевиков ИГ с трех сторон - с востока, запада и юга. "По последним данным, расстояние между подразделениями, наступающими с запада и востока, составляло около 250 м, - заявил американский военный. - В самое ближайшее время наступающие формирования соединятся".

При этом, по его словам, "боевики ИГ ведут беспорядочный обстрел гражданского населения, пытающегося покинуть Ракку".

На замечание одного из журналистов о том, что на прошлой неделе на брифинге также говорилось о том, что от боевиков ИГ освобождено 45% территории Ракки, полковник Диллон ответил, что "сейчас, возможно, это уже 46% территории".

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