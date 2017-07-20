Эксперт: более 40 нефтяных вышек отбиты в июле у боевиков ИГ при наступлении на Ракку

ХОМС /Сирия/, 20 июля. /ТАСС/. Сирия возвратила под свой контроль более 40 нефтяных вышек на территории провинции Ракка, освобожденной от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГ, сообщил журналистам инженер-нефтяник Али Ибрагим, отвечающий за восстановление нефтедобычи в провинции.

Инфографика Битва за Ракку: как "Исламское государство" теряет свою столицу "Силы демократической Сирии" (борющейся с ИГ вооруженной коалицией, состоящей из курдских ополченцев и бойцов арабских племен) почти отбили главный форпост террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) – город Ракку. Командование СДС объявило о входе в квартал Мешлеб на востоке города 6 июля.

"С начала июля более сорока стационарных нефтяных насосных станций вновь стали подконтрольны правительству Сирии", - сообщил инженер, добавив, что "после разминирования подходов насосы вышек будут демонтированы и направлены в город Хама для восстановления, уже к концу июля большинство нефтяных "точек" возобновят работу".

Он уточнил, что во время отступления террористы подорвали основную часть вышек. Ибрагим отметил, что в ходе наступления сирийских правительственных войск с начала июля боевики были вытеснены из основных нефтедобывающих районов провинции Ракка. В частности, под контроль Дамаска вернулись нефтяные районы Дабсан, Дайлаа, аль-Рамилан, Тбисан, Ас-Саура и Вахаб.

По его словам, боевики ИГ наладили мсштабную нефтедобычу в провинции Ракка, в частности, только в районе месторождения Ас-Саура правительственные силы уничтожили более 50 самодельных нефтяных "качалок".