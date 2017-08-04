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Жертвами налета ВВС коалиции в Ракке стали семеро детей

Международная панорама
4 августа, 11:07 UTC+3 ТАСС

Удары наносились ранним утром по кварталам в районе мечети Имам ан-Нури и улицы Харет-Бедави, а также рядом с армейской казармой на севере города, захваченной боевиками

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© Hawar News Agency via AP

ТАСС, 4 августа. ВВС международной коалиции под эгидой США атаковали в пятницу позиции террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в городе Ракка (520 км от Дамаска - прим. ТАСС). Как сообщило агентство SANA, в результате налета погибли восемь человек из одной семьи, среди них семь детей и женщина.

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По информации агентства, удары наносились ранним утром по кварталам в районе мечети Имам ан-Нури и улицы Харет-Бедави, а также рядом с армейской казармой на севере города, захваченной боевиками.

28 июля жертвами бомбардировки в Ракке стали свыше 50 мирных жителей в квартале Эн-Нахда, еще порядка 90 человек получили ранения.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате, который служит главным форпостом террористов в Сирии, начался 6 июня.

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