Жертвами налета ВВС коалиции в Ракке стали семеро детей

Глава АРБ не слышал об инициативе еще нескольких банков выйти из ассоциацииЭкономика и бизнес 4 августа, 12:08
Пресс-конференция участников экспедиции на МКС. ВидеотрансляцияКосмос 4 августа, 12:06
Месси, Роналду и Дибала претендуют на приз лучшему форварду Лиги чемпионов сезона-2016/17Спорт 4 августа, 11:47
Фиксированные тарифы на такси могут ввести в Москве к ЧМ-2018Москва 4 августа, 11:42
Мхитарян, Погба и Ибрагимович номинированы на приз лучшему игроку Лиги Европы - 2016/17Спорт 4 августа, 11:41
"Газпромнефть-Оренбург" в 2017 г. вложит более 6 млрд руб. в проекты по охране природыЭкономика и бизнес 4 августа, 11:36
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбаргоЭкономика и бизнес 4 августа, 11:29
Советский "банановоз" пополнил коллекцию музея автомобильной техники УГМК на УралеНовости партнеров 4 августа, 11:20
СМИ: умер композитор, написавший музыку к "Декстеру"Культура 4 августа, 11:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 августа. ВВС международной коалиции под эгидой США атаковали в пятницу позиции террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в городе Ракка (520 км от Дамаска - прим. ТАСС). Как сообщило агентство SANA, в результате налета погибли восемь человек из одной семьи, среди них семь детей и женщина.
По информации агентства, удары наносились ранним утром по кварталам в районе мечети Имам ан-Нури и улицы Харет-Бедави, а также рядом с армейской казармой на севере города, захваченной боевиками.
28 июля жертвами бомбардировки в Ракке стали свыше 50 мирных жителей в квартале Эн-Нахда, еще порядка 90 человек получили ранения.
ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате, который служит главным форпостом террористов в Сирии, начался 6 июня.