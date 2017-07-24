СМИ: более 30 человек погибли в результате удара ВВС коалиции по зданию тюрьмы в Сирии

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ТАСС, 24 июля. ВВС возглавляемой США международной коалиции атаковали в понедельник здание тюрьмы в городе Ракка (520 км от Дамаска), в которой содержались жители, захваченные в заложники террористами из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщила правительственная радиостанция Sham FM. По ее информации, в результате налета погибли свыше 30 человек, число раненых уточняется.
ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои на улицах Ракки. Экстремисты, удерживающие в своих руках центральные районы города, используют мирное население в качестве живого щита.