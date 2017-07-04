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Девять человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США

Международная панорама
4 июля, 12:19 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Бомбардировке подверглась одна из деревень близ города Шаддади на юге провинции

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. По меньшей мере девять мирных жителей погибли в сирийской провинции Хасеке в результате удара ВВС стран возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщило во вторник сирийское информационное агентство SANA.

По его данным, бомбардировке подверглась одна из деревень близ города Шаддади на юге провинции. В результате авиаудара причинен значительный материальный ущерб.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе жертвами налетов ВВС стран коалиции стали более 90 человек, большинство из них - женщины и дети.

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