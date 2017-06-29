Не менее восьми человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. По меньшей мере восемь мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в четверг сирийское агентство SANA.
По его информации, удар пришелся по населенному пункту Эс-Сур.
В среду агентство сообщило о гибели 40 мирных жителей при ударе ВВС международной коалиции по населенному пункту Эд-Даблян в провинции Дейр-эз-Зор.
Во вторник телеканал Al Arabiya сообщил, что ВВС международной коалиции 26 июня нанесли ракетный удар по зданию в Эль-Маядине в этой же провинции, которое использовалось боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в качестве тюрьмы. В результате налета погибли не менее 57 человек, в том числе мирные граждане, которые были ранее захвачены экстремистами.