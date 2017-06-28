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СМИ: не менее 40 человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США

Международная панорама
28 июня, 16:40 UTC+3

По данным агентства SANA, удар был произведен по населенному пункту в провинции Дейр-эз-Зор

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в среду сирийское информационное агентство SANA.

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