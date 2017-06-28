СМИ: не менее 40 человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 40 мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по населенному пункту в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в среду сирийское информационное агентство SANA.

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