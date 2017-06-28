Россия зафиксировала восемь нарушений режима перемирия в Сирии за сутки

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали за последние сутки восемь нарушений режима перемирия в Сирии, представители Турции - семь подобных случаев. Об этом сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Латакия - четыре, Дамаск - четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь нарушений, из них в провинциях: Дамаск - четыре, Эль-Кунейтра - одно, Дераа - два. Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, большинство случаев "беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения" произошло в районах, подконтрольных боевикам "Джебхат ан- Нусры" и "Исламского государства" (обе террористические организации запрещены в России).
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций за прошедшие сутки. Жителям города Алеппо доставили 2,6 тонны продовольственных наборов. В общей сложности помощь получили 807 человек, в частности, помощь от российских военных медиков получили 88 человек.
"Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1832. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - 223", - говорится в бюллетене.
Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.