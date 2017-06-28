МИД РФ предостерег Вашингтон от безответственных акций в Сирии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россия предостерегает Вашингтон от безответственных действий в Сирии. Об этом заявили в среду в МИД РФ, комментируя обвинения США в адрес Дамаска о якобы готовящейся химатаке.

"Что касается воинственной риторики Вашингтона, то считаем необходимым предостеречь американских коллег от дальнейших безответственных акций в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права, как это было при ракетном ударе 7 апреля по сирийской авиабазе Шайрат", - указали в российском дипведомстве.