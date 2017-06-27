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Дамаск опроверг заявления Вашингтона о подготовке властями химатаки в Сирии

Международная панорама
27 июня, 14:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Госминистр Сирии по делам нацпримирения подчеркнул, что армия республики никогда не применяла химоружие и подобные предположения говорят о ведении "дипломатической войны" против Дамаска

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Сирии не намерены применять химоружие и никогда этого не делали. Об этом заявил во вторник агентству AP госминистр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар.

Он опроверг высказанные ранее Белым домом подозрения в том, что Дамаск может проводить подготовку к применению химического оружия на сирийской территории. Хайдар также отдельно подчеркнул, что армия его страны никогда не применяла такое оружие, а подобные предположения свидетельствуют о ведении "дипломатической войны" против Сирии.

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В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии.

"Соединенные Штаты выявили потенциальную подготовку режима Асада к еще одной атаке с применением химического оружия, которая, вероятно, обернулась бы массовым убийством мирных граждан, включая... детей. Данная деятельность схожа с подготовкой, произведенной режимом в преддверии его химической атаки 4 апреля 2017 года", - утверждается в документе.

Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Между тем, как подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Москва абсолютно убеждена, что Дамаск не применял химоружие.

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