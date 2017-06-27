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Великобритания поддержит удары США по ВС Сирии в случае применения химоружия

Международная панорама
27 июня, 11:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, июня. /ТАСС

При этом министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон не стал уточнять, готов ли Лондон оказать прямую военную поддержку Вашингтону

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ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Великобритания поддержит возможные удары США по правительственным войскам Сирии в случае применения правительством президента Башара Асада химического оружия. Об этом во вторник в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.

Министр назвал "оправданными" действия США, когда в апреле по авиабазе сирийских правительственных сил был нанесен удар американскими крылатыми ракетами. "Если американцы предпримут подобные действия, то мы их поддержим", - сказал он, не уточнив, готова ли Великобритания оказать прямую военную поддержку США.

В распространенном в понедельник вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера утверждается, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Спайсер также заверил, что ВС США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). "Однако, если Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его ВС заплатят высокую цену", - отметил официальный представитель президента США.

Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Как в свою очередь подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Москва абсолютно убеждена, что Дамаск не применял химоружия.

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