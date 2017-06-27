Великобритания поддержит удары США по ВС Сирии в случае применения химоружия

Сибирские артиллеристы получили несколько десятков гаубиц "Мста-С"Сибирь 27 июня, 12:01
Гуськов: подписав контракт с Гавриковым, СКА сохранил хоккеиста для сборной РФ перед ОИСпорт 27 июня, 11:55
Гендиректор "Лужников" подтвердил, что первый тестовый матч на стадионе пройдет в ноябреСпорт 27 июня, 11:48
Академик Черешнев подтвердил выдвижение на пост президента РАННаука 27 июня, 11:46
Иранец Фагани обслужит полуфинал Кубка конфедераций между сборными Португалии и ЧилиСпорт 27 июня, 11:35
Россияне считают молодежь общительной и циничнойОбщество 27 июня, 11:32
Сенатор: расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу в любом случае изменятсяСпорт 27 июня, 11:27
Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов РоскосмосаЭкономика и бизнес 27 июня, 11:23
Ограничение допуска российских вагонов связано со стандартами КазахстанаТранспорт 27 июня, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Великобритания поддержит возможные удары США по правительственным войскам Сирии в случае применения правительством президента Башара Асада химического оружия. Об этом во вторник в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон.
Министр назвал "оправданными" действия США, когда в апреле по авиабазе сирийских правительственных сил был нанесен удар американскими крылатыми ракетами. "Если американцы предпримут подобные действия, то мы их поддержим", - сказал он, не уточнив, готова ли Великобритания оказать прямую военную поддержку США.
В распространенном в понедельник вечером письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера утверждается, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Спайсер также заверил, что ВС США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ). "Однако, если Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его ВС заплатят высокую цену", - отметил официальный представитель президента США.
Правительство Сирии отрицало причастность к применению боевых отравляющих веществ. Как в свою очередь подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая 2 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, Москва абсолютно убеждена, что Дамаск не применял химоружия.